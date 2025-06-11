«Черная кошка» из Куйбышева: как юные бандиты напугали запасную столицу СССР

6 июня 1945 года в залах Куйбышевского областного суда началось судебное разбирательство, которое стало логическим завершением истории одной из самых дерзких преступных группировок военного времени.
Речь идёт о банде Николая Теплова, известной среди местных жителей как «Черная кошка».
История их преступлений стала символом криминального беспредела в тылу, когда страна была занята войной. И, возможно, легла в основу культового советского детективного фильма «Место встречи изменить нельзя…». Об этом рассказала самарский краевед и летописец Елена Караваева.
Во времена Великой Отечественной войны, когда миллионы советских людей ушли на фронт, а тыловые города стали принимать эвакуированное население и производства, по всей стране активизировался криминал.
Обострилась ситуация и в Куйбышеве — городе, который формально считался запасной столицей СССР.
От повестки до пистолета.
Главным действующим лицом этой истории стал 18-летний Николай Теплов, получивший кличку «Теплый». Парень скрылся от призыва в армию, купив поддельные документы на имя Николая Сеткова. Путешествуя по городам, он занимался мелкими кражами, пока не осел в Куйбышеве.
Здесь он встретился с такими же, как он сам, юношами, уклонявшимися от службы. Вместе они организовали преступную группу, вооружённую двумя пистолетами ТТ и револьвером «Смит-и-Вессон».
Первоначально банда ограничивалась квартирными кражами, но уже осенью 1944 года перешла к более масштабным налётам — были ограблены склады торговых организаций, а также одно из государственных учреждений — прокуратура Ленинского района.
Преступники украли пишущую машинку со стола секретаря, которую затем сбыли через скупщиков.
Позже к группе присоединилось ещё восемь человек. Всего следствие насчитало 25 преступных эпизодов: семь вооружённых налётов на квартиры, два — на государственные учреждения, несколько краж, покушения и даже одно убийство.
«Черная кошка»: миф или символ?
Название «Черная кошка» появилось благодаря примете, замеченной правоохранителями. После каждого налёта в помещениях иногда находили черных котов, которых никто не видел раньше.
Жильцы утверждали, что животные им не принадлежат. Возникла версия, что бандиты специально подбрасывали их как символ своей безнаказанности. Так или иначе, именно такая метка закрепилась за группой в оперативных документах.
Операция: ночь на Полевой.
Для борьбы с растущей волной бандитизма в структуре милиции начали создавать специализированные подразделения — отделы по борьбе с бандитизмом (ОББ).
Именно они в декабре 1944 года провели операцию, которая положила конец деятельности молодёжной банды, прославившейся не только дерзкими налётами, но и жестокостью.
Кульминация наступила 28 декабря 1944 года. Получив агентурные сведения о готовящемся налёте на барак по улице Полевой, сотрудники ОББ организовали засаду.
Когда преступники начали взламывать дверь, в коридор выскочил местный житель Семен Наумов, ничего не знавший о спецоперации. Он попытался заступиться за соседей, но один из бандитов выстрелил ему в грудь.
Милиционеры вмешались вовремя — преступников обезоружили, а раненому оказали помощь. Благодаря врачам Наумов выжил и позже был награждён милицией ценным подарком.
Суд и приговор.
К июню 1945 года материалы уголовного дела были переданы в суд. На скамье подсудимых оказалось 16 человек: 11 мужчин — непосредственные участники налётов, и пять женщин — скупщики украденного.
Приговор был суровым: Николаю Теплову назначили расстрел, его ближайшим помощникам — заключение сроком от 8 до 10 лет, остальным участникам — от 3 до 7 лет.
Женщинам дали от одного до трёх лет лишения свободы, однако большинство из них вскоре были освобождены в связи с амнистией, объявленной после победы над фашистской Германией.
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