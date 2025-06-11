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Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в Минске

В Минске на улице Карла Либкнехта случилось массовое ДТП с четырьмя авто.

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Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в Минске. Подробности привели в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Вблизи дома № 73 по улице Карла Либкнехта произошло ДТП с участием 4 автомобилей», — отметили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, 11 июня 2025 года примерно в 10.40 75-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, ехал по улице Карла Либкнехта. Неподалеку от дома № 73 он ее справился с управлением и врезался в стоящие у края проезжей автомобили.

«Предварительно, мужчине стало плохо во время движения», — отметили в ГАИ.

Говорится, что водитель автомобиля умер.

Ранее МВД заявило о задержании белоруса, вернувшегося из-за границы.

Тем временем в Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем.