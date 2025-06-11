Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в Минске. Подробности привели в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Вблизи дома № 73 по улице Карла Либкнехта произошло ДТП с участием 4 автомобилей», — отметили в ведомстве.
Согласно предварительным данным, 11 июня 2025 года примерно в 10.40 75-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, ехал по улице Карла Либкнехта. Неподалеку от дома № 73 он ее справился с управлением и врезался в стоящие у края проезжей автомобили.
«Предварительно, мужчине стало плохо во время движения», — отметили в ГАИ.
Говорится, что водитель автомобиля умер.
Ранее МВД заявило о задержании белоруса, вернувшегося из-за границы.
Тем временем в Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем.