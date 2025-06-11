Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в Минске

Согласно предварительным данным, 11 июня 2025 года примерно в 10.40 75-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, ехал по улице Карла Либкнехта. Неподалеку от дома № 73 он ее справился с управлением и врезался в стоящие у края проезжей автомобили.