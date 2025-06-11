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Жителя Ростовской области осудили за оправдание теракта

Жителю Дона установили штраф и ограничили выход в Интернет за оправдание теракта в «Крокус-Сити».

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Источник: Комсомольская правда

Жителя Каменского района Ростовской области осудили за оправдание теракта, произошедшего в марте 2024 года в деловом центре «Крокус-Сити» Красногорска Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, комментарий, опубликованный в социальной сети, находился в открытом доступе, и его могли видеть другие интернет-пользователи. В связи с этим было возбуждено уголовное дело статье «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В Южном окружном военном суде экстремисту назначили штраф в 350 тысяч рублей и на два года запретили пользоваться Интернетом. Отметим, приговор в силу пока не вступил.

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