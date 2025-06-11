Жителя Ростовской области осудили за оправдание теракта

По данным следствия, комментарий, опубликованный в социальной сети, находился в открытом доступе, и его могли видеть другие интернет-пользователи. В связи с этим было возбуждено уголовное дело статье «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).