В Самаре мужчина пытался попасть на метро «Безымянка» мимо металлодетектеров

В Самаре на прошлой неделе 3 июня неизвестный мужчина пытался пройти к вагонам метро мимо металлодетектеров. Об этом стало известно от дептранса города.
Сотрудники службы транспортной безопасности задержали нарушителя, после чего передали его в руки правоохранителей.
Теперь он будет вынужден заплатить крупный штраф — 20 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что бывший заместитель главы администрации Безенчукского района был осужден на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновны, в том числе, в получении взятки.
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