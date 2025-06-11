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В Самаре мужчина пытался попасть на метро «Безымянка» мимо металлодетектеров

В Самаре на прошлой неделе 3 июня неизвестный мужчина пытался пройти к вагонам метро мимо металлодетектеров.

Как создавалась новая Россия

В Самаре на прошлой неделе 3 июня неизвестный мужчина пытался пройти к вагонам метро мимо металлодетектеров. Об этом стало известно от дептранса города.

Сотрудники службы транспортной безопасности задержали нарушителя, после чего передали его в руки правоохранителей.

Теперь он будет вынужден заплатить крупный штраф — 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что бывший заместитель главы администрации Безенчукского района был осужден на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновны, в том числе, в получении взятки.

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