Под Поставами пьяный мужчина убил бездомную собаку, обманув детей

В ведомстве добавили, что дети побежали домой и про все случившееся рассказали родителям. В этот момент мужчина завел собаку за дом и убил ее. Через некоторое время соседи обратились в милицию. Свой поступок фигурант объяснил тем, что собака гоняла его гусей и кур.