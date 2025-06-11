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Под Поставами пьяный мужчина убил бездомную собаку, обманув детей

В Поставском районе пьяный мужчина убил собаку из-за того, что она гоняла кур и гусей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Под Поставами пьяный мужчина убил бездомную собаку, обманув детей. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации следствия, весной 2025 года в один из дворов деревни Лучай Поставского района прибилась собака. Животное стало отрадой для местных детей. Но не все жители деревни разделяли радость.

В СК отметили, что 25 мая 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ловить собаку. Не сумев ее поймать, фигурант обманным путем попросил детей надеть веревку на шею собаки, чтобы якобы отвести ее к себе домой.

«Дети, доверчиво выполнив просьбу, вскоре с ужасом увидели, как мужчина грубо тащит их четвероногого друга, пытавшегося вырваться», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что дети побежали домой и про все случившееся рассказали родителям. В этот момент мужчина завел собаку за дом и убил ее. Через некоторое время соседи обратились в милицию. Свой поступок фигурант объяснил тем, что собака гоняла его гусей и кур.

«Согласно патологоанатомическому заключению, смерть бездомного животного наступила от остановки сердца в результате механической асфиксии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным.

Тем временем СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».

Кроме того, МВД заявило о задержании белоруса, вернувшегося из-за границы.

Кстати, сильные дожди и грозы снова пройдут в четверг 12 июня в Беларуси.