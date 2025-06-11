Под Поставами пьяный мужчина убил бездомную собаку, обманув детей. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, весной 2025 года в один из дворов деревни Лучай Поставского района прибилась собака. Животное стало отрадой для местных детей. Но не все жители деревни разделяли радость.
В СК отметили, что 25 мая 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ловить собаку. Не сумев ее поймать, фигурант обманным путем попросил детей надеть веревку на шею собаки, чтобы якобы отвести ее к себе домой.
«Дети, доверчиво выполнив просьбу, вскоре с ужасом увидели, как мужчина грубо тащит их четвероногого друга, пытавшегося вырваться», — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что дети побежали домой и про все случившееся рассказали родителям. В этот момент мужчина завел собаку за дом и убил ее. Через некоторое время соседи обратились в милицию. Свой поступок фигурант объяснил тем, что собака гоняла его гусей и кур.
«Согласно патологоанатомическому заключению, смерть бездомного животного наступила от остановки сердца в результате механической асфиксии», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным.
Тем временем СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».
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