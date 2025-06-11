Конфликт с безбилетными пассажирами закончился для водительницы уфимского трамвая тяжелой травмой

Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 июня, на остановке «Улица Гафури». Двое пассажиров, зашедших остановкой раньше, отказались оплачивать проезд и покидать салон. В ходе возникшего конфликта один из них ударил водительницу в лицо. В результате женщину пришлось госпитализировать в больницу № 21, там ей диагностировали тяжелую травму.