Конфликт с безбилетными пассажирами закончился для водительницы уфимского трамвая тяжелой травмой

Государственная инспекция труда Башкирии начала расследование несчастного случая, произошедшего в Уфе с 54-летней водительницей трамвая. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 июня, на остановке «Улица Гафури». Двое пассажиров, зашедших остановкой раньше, отказались оплачивать проезд и покидать салон. В ходе возникшего конфликта один из них ударил водительницу в лицо. В результате женщину пришлось госпитализировать в больницу № 21, там ей диагностировали тяжелую травму.
Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина заявила, что травмы, полученные работником в результате противоправных действий на рабочем месте, признаются производственными и подлежат обязательному расследованию.
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