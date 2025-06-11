В Магнитогорске осудят группу организаторов азартных игр из 20 человек

В ходе расследования на имущество фигурантов, в том числе на денежные средства и автомобили, был наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Следствие собрало достаточную доказательную базу, после утверждения обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения в суд.