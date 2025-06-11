В Магнитогорске осудят группу организаторов азартных игр из 20 человек

В Магнитогорске перед судом предстанут 20 участников преступной группы, обвиняемых в организации игорной деятельности. Незаконный совокупный доход организаторов составил более 9 миллионов, что признано особо крупным размером. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Следствие установило, что проведением азартных игр на территории Магнитогорска обвиняемые занимались с 5 мая 2021 года по 3 октября 2023 года. Организаторы использовали игровое оборудование вне игорной зоны, средства связи и телекоммуникаций, в том числе под видом осуществления букмекерской деятельности, для извлечения материальной выгоды.
В результате, соучастники извлекли более 9 миллионов рублей незаконного дохода. Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Магнитогорска, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.
В ходе расследования на имущество фигурантов, в том числе на денежные средства и автомобили, был наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Следствие собрало достаточную доказательную базу, после утверждения обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения в суд.