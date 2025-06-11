В Омской области задержан похититель памятников с кладбищ

67-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже мраморного памятника и тумбы с места захоронения своей бабушки. Общая стоимость похищенного составила 12 тысяч рублей.
Оперативным сотрудникам удалось раскрыть преступление по горячим следам. Уже в день обращения заявителя был установлен подозреваемый — 52-летний житель районного центра. Примечательно, что мужчина имел непосредственное отношение к ритуальной сфере: ранее работал в агентстве, а затем начал самостоятельно заниматься установкой памятников и благоустройством мест захоронений.
Момент преступления был тщательно спланирован. Подозреваемый, выполняя заказ в селе Юрьевке, заметил надгробие без гравировки, где фотография усопшей крепилась на саморезы. Решив, что такое памятник будет сложно идентифицировать, злоумышленник похитил его с целью перепродажи.
Правоохранители не только вернули похищенный памятник законному владельцу, но и выявили дополнительное преступление. Выяснилось, что тот же подозреваемый причастен к краже металлического ограждения с другого места захоронения. Ущерб от этого преступления оценен в 20 тысяч рублей. Похищенное имущество также изъято у злоумышленника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские продолжают проверку его деятельности на причастность к другим подобным преступлениям.