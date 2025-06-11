В Омской области задержан похититель памятников с кладбищ

Правоохранители не только вернули похищенный памятник законному владельцу, но и выявили дополнительное преступление. Выяснилось, что тот же подозреваемый причастен к краже металлического ограждения с другого места захоронения. Ущерб от этого преступления оценен в 20 тысяч рублей. Похищенное имущество также изъято у злоумышленника.