Взрослый и ребенок пострадали при пожаре на улице Движенцев в Нижнем Новгороде

Из подъезда эвакуировали пять человек. Площадь пожара в квартире составила пять квадратных метров. С огнем боролись 35 специалистов МЧС с помощью семи единиц техники. Дознаватели чрезвычайного ведомства сейчас устанавливают причину возгорания.