Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрослый и ребенок пострадали при пожаре на улице Движенцев в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали во время пожара в многоквартирном доме на улице Движенцев в Нижнем Новгороде.

Как создавалась новая Россия
Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшими оказались взрослый и ребенок. Пожарные на месте выполнили реанимационные действия, чтобы помочь четырехлетней девочке. После этого ребенка передали врачам.

Из подъезда эвакуировали пять человек. Площадь пожара в квартире составила пять квадратных метров. С огнем боролись 35 специалистов МЧС с помощью семи единиц техники. Дознаватели чрезвычайного ведомства сейчас устанавливают причину возгорания.

Напомним, пожар в медцентре на Большой Покровской произошел из-за нарушения при ремонте.