Взрослый и ребенок пострадали при пожаре на улице Движенцев в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пострадавшими оказались взрослый и ребенок. Пожарные на месте выполнили реанимационные действия, чтобы помочь четырехлетней девочке. После этого ребенка передали врачам.
Из подъезда эвакуировали пять человек. Площадь пожара в квартире составила пять квадратных метров. С огнем боролись 35 специалистов МЧС с помощью семи единиц техники. Дознаватели чрезвычайного ведомства сейчас устанавливают причину возгорания.
Напомним, пожар в медцентре на Большой Покровской произошел из-за нарушения при ремонте.