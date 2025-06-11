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Два человека погибли на пожаре в деревянном жилом доме в Перми

В причинах смерти разбираются следователи.

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Источник: Комсомольская правда

Днем 11 июня в одноэтажном деревянном доме на улице Соликамской произошел пожар. К месту ЧП выехали 21 человек и 6 единиц техники от МЧС.

— В доме находилось два газовых баллона — один был разгерметизирован, второй баллон вынесли в безопасное место. Взрыва не было. В огне погибли два человека, — сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

В причинах смерти людей сейчас разбираются следователи.

Проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном управлении СКР.