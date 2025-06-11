Мать-убийца «мальчика в чемодане» из Перми не добилась смягчения приговора

В марте 2025 года краевой суд назначил ей 18 лет лишения свободы. Однако защита Шатовой настаивала на том, что суд не принял во внимание особые жизненные обстоятельства, в которых оказалась осужденная. В частности, адвокат указывала на наличие у осужденной огромных долгов, в связи с чем женщина якобы намеревалась свести счеты с жизнью и не могла оставить ребенка одного, поэтому решилась на страшное преступление.