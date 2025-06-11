Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать-убийца «мальчика в чемодане» из Перми не добилась смягчения приговора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня, ФедералПресс. Пермячка Ирина Шатова, осужденная за жестокое убийство своего 9-летнего сына, не смогла обжаловать приговор. Об этом «ФедералПресс» сообщили в Четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода, в котором адвокаты женщины пытались добиться смягчения наказания: ранее Пермский краевой суд назначил ей 18 лет лишения свободы.

Как создавалась новая Россия

«Этот приговор оставлен без изменений», — отметили в пресс-службе суда.

Напомним, резонансное преступление произошло в Перми в июле прошлого года. Тогда ранним утром на мусорке в центре города обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело мальчика. Через пару дней силовики задержали его мать Ирину Шатову, которой вскоре предъявили обвинение в убийстве собственного ребенка.

В марте 2025 года краевой суд назначил ей 18 лет лишения свободы. Однако защита Шатовой настаивала на том, что суд не принял во внимание особые жизненные обстоятельства, в которых оказалась осужденная. В частности, адвокат указывала на наличие у осужденной огромных долгов, в связи с чем женщина якобы намеревалась свести счеты с жизнью и не могла оставить ребенка одного, поэтому решилась на страшное преступление.