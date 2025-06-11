Четыре человека погибли при взрыве газа в Армении

Число жертв в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении увеличилось до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу спасения.
Ранее сообщалось о трех погибших и десяти пострадавших. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Таким образом, число погибших достигло четырех.
В результате взрыва газа, который произошел 11 июня в жилом доме города Чамбарак, расположенном в 160 километрах от Еревана, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.