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Четыре человека погибли при взрыве газа в Армении

В городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении произошел мощный взрыв бытового газа в жилом доме. Погибли четыре человека, еще десять пострадали. Обрушены квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: ТАСС

Число жертв в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении увеличилось до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу спасения.

Ранее сообщалось о трех погибших и десяти пострадавших. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Таким образом, число погибших достигло четырех.

В результате взрыва газа, который произошел 11 июня в жилом доме города Чамбарак, расположенном в 160 километрах от Еревана, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.