Похоронили сына, потом — отца: Под Ростовом простились с рыбаками, которых избили и подожгли из-за места у реки

В Ростовской области на днях прощались с 41-летним жителем Чертковского района. Мужчину и его 64-летнего отца убили во время рыбалки. Пенсионера похоронили после сына.
По версии следствия, рыбаков сначала избили, а потом подожгли. Сын скончался на месте, его отец — в реанимации.
Силовики задержали троих подозреваемых, жителей одного из хуторов Верхнедонского района. По предварительным данным, родственники с ночевкой приехали на берег Дона в Верхнедонском районе и заняли место, которое всегда славилось отменным клёвом.
— Они подготовились серьёзно — лодка, снасти, — рассказывает хуторянин. — Видно было, что надолго приехали.
Мужчины приехали на рыбалку с ночевкой. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Но троим местным это не понравилось. Они попытались прогнать приезжих, но получили отпор. В какой-то момент компания удалилась, но, как оказалось, ненадолго. Когда стемнело, агрессоры вернулись и начали избивать рыбаков. После этого они попытались замести следы — облили пострадавших бензином и подожгли.
Подозреваемым 46, 47 и 57 лет. Одна из жительниц хутора рассказала, что один из них — многодетный отец. Еще про одного задержанного известно, что он и раньше проявлял агрессию — избивал жену.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
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