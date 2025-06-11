Похоронили сына, потом — отца: Под Ростовом простились с рыбаками, которых избили и подожгли из-за места у реки

Но троим местным это не понравилось. Они попытались прогнать приезжих, но получили отпор. В какой-то момент компания удалилась, но, как оказалось, ненадолго. Когда стемнело, агрессоры вернулись и начали избивать рыбаков. После этого они попытались замести следы — облили пострадавших бензином и подожгли.