Мужчина из Октярбрьского потерял 90 тысяч рублей из-за аферистов из Нижегородской области

Дзержинский районный суд Нижегородской области удовлетворил иск прокуратуры башкирского города Октябрьский о взыскании с двух аферистов более 90 тысяч рублей, похищенных у местного жителя. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Как было установлено в суде, в апреле 2023 года злоумышленник, представившись сотрудником московской полиции, убедил 58-летнего мужчину перевести сбережения на «безопасные» счета под предлогом якобы оформленного на него кредита и проводимых следственных действий. Потерпевший перевел более 90 тысяч рублей на два дропперских счета, принадлежавших жителям Нижегородской области.
Прокуратура города доказала в суде факт неосновательного обогащения и добилась полного возмещения ущерба. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
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