Мужчина из Октярбрьского потерял 90 тысяч рублей из-за аферистов из Нижегородской области

Как было установлено в суде, в апреле 2023 года злоумышленник, представившись сотрудником московской полиции, убедил 58-летнего мужчину перевести сбережения на «безопасные» счета под предлогом якобы оформленного на него кредита и проводимых следственных действий. Потерпевший перевел более 90 тысяч рублей на два дропперских счета, принадлежавших жителям Нижегородской области.