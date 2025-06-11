В казанском автобусе пьяный пассажир напал на беременную женщину. Произошло это 11 июня в послеобеденное время в маршрутке № 92. Об этом в мессенджере сообщили очевидцы.
По словам пассажиров, мужчина в нетрезвом состоянии начал шуметь. Женщина в положении сделала ему замечание. После этого он на нее накинулся. За потерпевшую заступилась одна из пассажирок, затем на помощь ринулись пару женщин. Очевидцы сцены просили водителя остановить автобус и высадить буяна. Спустя пару минут пару разняли, а пассажиры вернулись на свои места.
Напомним, в День России в Казани перекроют несколько центральных улиц. Об ограничениях предупреждает пресс-служба городской мэрии. В четверг, 12 июня, с 12:00 до 23:00 будут закрыты проезжая часть на улице Батурина от Карла Маркса до Кремлевской дамбы, улицы Большая Красная и Сибгата Хакима.