Экс-главу Ростовского облсуда Золотарёву оставили под стражей

Коррупционное уголовное дело было возбуждено в 2023 году и изначально направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Однако в декабре прошлого года прокуратура добилась его переноса в другой регион. Причина — возможное влияние обвиняемых на судебную систему Ростовской области, с которой они были тесно связаны на протяжении многих лет. В результате дело было передано в Первомайский райсуд Краснодара, где и стартовало предварительное судебное разбирательство, сообщает «Коммерсант».