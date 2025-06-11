Экс-главу Ростовского облсуда Золотарёву оставили под стражей

В Краснодаре состоялось первое предварительное заседание по громкому уголовному делу, фигурантами которого стали бывшая председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва и ещё четверо подозреваемых. По решению Первомайского районного суда Краснодара мера пресечения в отношении Золотарёвой продлена — она останется под стражей ещё на три месяца. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Елена Золотарёва, ранее возглавлявшая судейскую систему Ростовской области, и её бывший заместитель Татьяна Юрова обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах. Им вменяют части 5 и 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, речь идёт о систематическом получении денежных вознаграждений за принятие решений в интересах заинтересованных лиц.
Другие участники дела — экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко, а также предприниматель Альберт Романов. Их обвиняют в посредничестве при передаче взяток.
Коррупционное уголовное дело было возбуждено в 2023 году и изначально направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Однако в декабре прошлого года прокуратура добилась его переноса в другой регион. Причина — возможное влияние обвиняемых на судебную систему Ростовской области, с которой они были тесно связаны на протяжении многих лет. В результате дело было передано в Первомайский райсуд Краснодара, где и стартовало предварительное судебное разбирательство, сообщает «Коммерсант».
Напомним, в течение длительного времени Золотарева пыталась вернуть статус судьи и связанные с ним льготы, но это ей не удалось.
Следствие продолжает собирать доказательства коррупционной деятельности бывших высокопоставленных чиновников в судебной системе. Задержание Золотарёвой и её окружения стало одним из самых громких антикоррупционных дел последних лет в южных регионах России.
Пока суд рассматривает вопрос продления ареста и оценки доказательной базы, основное разбирательство по существу ещё впереди.