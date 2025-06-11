В Якутии мужчина незаконно добыл золото на 158 млн рублей

Добыв более 27 килограммов золота, мужчина спрятал его в тайнике, затем перевёз в посёлок Батагай и попытался реализовать через предприятие по переработке драгоценных металлов. Однако он был задержан сотрудниками УФСБ в ходе специальных мероприятий. Общая стоимость нелегально добытого металла оценивается в сумму свыше 158 миллионов рублей.