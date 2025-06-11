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В Якутии мужчина незаконно добыл золото на 158 млн рублей

В Верхоянском районе Республики Саха мужчина обвиняется в незаконной добыче более 27 кг золота на сумму свыше 158 млн рублей. Его задержали при попытке реализовать металл через перерабатывающее предприятие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: AP 2024

Прокуратура Республики Саха сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной добыче золота на сумму более 158 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующей лицензии, вел работы по незаконной добыче золота на территории Верхоянского района с февраля по июль 2024 года.

Добыв более 27 килограммов золота, мужчина спрятал его в тайнике, затем перевёз в посёлок Батагай и попытался реализовать через предприятие по переработке драгоценных металлов. Однако он был задержан сотрудниками УФСБ в ходе специальных мероприятий. Общая стоимость нелегально добытого металла оценивается в сумму свыше 158 миллионов рублей.