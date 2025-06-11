В Омской области завели дело об избиении постояльца дома-интерната

«В этом доме-интернате содержатся в том числе и люди с психологическими проблемами. Этот мужчина — один из них. Он собирался перевестись в другой дом-интернат и специально попросил записать видео, как он избивает пожилого мужчину, чтобы отправить это постояльцам другого дома-интерната. Чтобы они понимали, с кем им предстоит иметь дело. Видео появилось в сети именно после отправки его людям из другого интерната. Видимо, такие у них порядки», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.