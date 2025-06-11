МВД объявило в розыск журналиста Плющева и основательницу «Медузы»

«Плющев Александр 16.09.1972 Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска МВД.
Ведомство не уточнило, по какой именно статье разыскивается Плющев.
Кроме того, МВД объявило в розыск основательницу «Медузы» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (внесена в реестр иноагентов).
Минюст России включил журналиста в реестр иноагентов в октябре 2022 года. До этого он вел программы на «Эхе Москвы», в 1990-х работал на НТВ, в 2000-х — в «Ленте.ру».
«Ну вот и я в розыске», — написал в телеграм-канале Плющев.
Ранее в июне, писало «РИА Новости», Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Плющева на 15 тыс. руб. за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, который внесен в список нежелательных организаций.
Журналист проживает в Вильнюсе, куда эмигрировал в 2022 году.
В мае против Тимченко возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации — ч. 3 ст. 284.1 УК. По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала «видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной в России организации». Сейчас Тимченко проживает за границей.