На границе с Литвой лидские пограничники посадили дрон

В среду, 11 июня, в километре от белорусско-литовской границы, военнослужащие Лидского погранотряда обнаружили беспилотник. Они принудительно посадили его с помощью штатного вооружения. Инцидент произошел в Вороновском районе. Об этом информирует ГПК Беларуси.