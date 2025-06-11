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На границе с Литвой лидские пограничники посадили дрон

В среду, 11 июня, в километре от белорусско-литовской границы, военнослужащие Лидского погранотряда обнаружили беспилотник. Они принудительно посадили его с помощью штатного вооружения. Инцидент произошел в Вороновском районе. Об этом информирует ГПК Беларуси.

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Источник: ГПК Беларуси

Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» от 25.09.2023 № 297 запрещено ввозить, хранить, использовать, эксплуатировать и производить беспилотные летательные аппараты, а также использовать воздушное пространство без специального разрешения.

Незаконное владение и эксплуатация беспилотников в пограничной зоне или полосе считаются нарушением пограничного режима. За это предусмотрены административные санкции по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).