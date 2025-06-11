На границе с Литвой лидские пограничники посадили дрон

Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Напомним, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» от 25.09.2023 № 297 запрещено ввозить, хранить, использовать, эксплуатировать и производить беспилотные летательные аппараты, а также использовать воздушное пространство без специального разрешения.
Незаконное владение и эксплуатация беспилотников в пограничной зоне или полосе считаются нарушением пограничного режима. За это предусмотрены административные санкции по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).