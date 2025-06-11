Невестка оформила несколько кредитов на свекровь-инвалида и сбежала

Судом установлено, что в марте 2025 года невестка, зная, что свекровь является инвалидом по зрению, оформила от ее имени несколько кредитов, после этого уехала в Алматы. Женщине удалось осуществить злодеяние под предлогом открытия электронно-цифровой подписи на имя потерпевшей.