«Это не тюрьма»: могут ли родственники отправить человека в рехаб против его воли

По соцсетям разлетелось видео с «похищением» москвички: кричащую девушку насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Как оказалось, потерпевшая сбежала из рехаба, а родственники и сотрудники реабилитационного центра пытались вернуть ее обратно. «Вечерняя Москва» разобралась, могут человека насильно отправить на лечение от зависимости и что делать больному, если он не хочет оставаться в клинике.
«Похищение» девушки, сбежавшей из рехаба.
Инцидент произошел во вторник, 10 июня, недалеко от станции метро «Автозаводская». Возле торгового центра группа неизвестных силой затолкала девушку в белый Opel и увезла в неизвестном направлении. Все это время потерпевшая кричала и звала на помощь, а прохожие снимали происходящее на видео и пытались остановить «похитителей».
Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям и дошло до полиции. В течение часа автомобиль предполагаемых преступников остановили на Варшавском шоссе, а всех, кто находился внутри, доставили в участок.
Как оказалось, девушку вовсе не похищали — она страдала от наркозависимости и недавно сбежала из реабилитационного центра. «Похитителями» были ее родственники и сотрудники клиники, которые хотели вернуть девушку на лечение.
— Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Родственникам и сотрудникам клиники, которые насильно затолкали девушку в машину и увели в рехаб, грозит уголовная ответственность за похищение человека. За такое преступление закон предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.
Можно ли попасть в рехаб против своей воли.
Как рассказал «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин, поместить человека в рехаб против его воли можно только по решению суда. В противном случае действия родственников, которые настаивают на лечении, будут считаться противозаконными.
— Лечение в реабилитационном центре — это добровольная вещь, человек имеет право как туда прийти, так и уйти, поэтому его насильное удержание там невозможно. Иначе может быть, только если медицинское лечение назначил суд. Если решения суда нет, то действия родственников и сотрудников клиники будут самоуправством. Это можно классифицировать как похищение человека или иное преступление, — подчеркнул юрист.
Как лечат людей в рехабе.
Он отметил, что если зависимый от наркотиков или алкоголя человек ведет себя нестабильно, его могут поместить в стационар на 48 часов. Там больного обследуют психиатры и выдадут заключение о наличии у него проблем с психикой. С этим заключением родственники или сами врачи могут обратиться в суд и получить разрешение на принудительное лечение пациента.
— Если человек не хочет оставаться в рехабе, он может обжаловать решение суда. Но если у него действительно есть зависимость, жалобу вряд ли удовлетворят. Пока судебное решение будет действовать, вас будут лечить. Ваше мнение учитываться не будет. Если больной сбежит из стационара, врачи могут вернуть его обратно через полицию. Штрафовать или арестовывать пациента за побег никто не будет, врачи просто усилят лечение, — заключил Алешкин.
Врачам приходится убеждать больных остаться.
В свою очередь врач-нарколог, психиатр и руководитель медицинской лаборатории Александр Ковтун считает, что попытку врачей вернуть пациента в реабилитационный центр нельзя назвать похищением.
— Побеги из стационара расцениваются медиками как проявление болезненного влечения к психоактивным веществам. Потому что человек обычно хочет уйти не потому, что у него есть какие-то дела или он хочет прогуляться, а потому что ему хочется немедленно употребить привычное вещество. Если с этим согласны и психиатры, и родственники, то они могут найти и вернуть человека в реабилитационный центр, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам эксперта, как только больного возвращают в реабилитационный центр, врачам приходится проводить с ним длительную беседу. Главная задача наркологов в этом случае — убедить человека остаться и продолжить лечение.
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— Реабилитационный центр — это не тюрьма, из него всегда можно уйти. Но важно понимать, что когда человек сбегает из стационара, зачастую им руководит его зависимость. Поэтому врачам приходится проводить с больным продолжительные беседы, чтобы он остался. Но если он категорически против, он может уйти, даже если ранее он сам подписал согласие на лечение, — рассуждает Ковтун.
Нарколог отметил, что изначально зависимые люди нередко оказываются в рехабе именно по воле родственников или друзей. Зачастую после беседы с психиатрами и наркологами больные соглашаются пройти лечение.
— Во время моего дежурства был случай, когда в центр привезли подвыпившего человека. Он был с друзьями, которые несли большие сумки, банки с пивом, закуски и так далее. Оказалось, что друзья убедили его поехать куда-то за город на «кутеж», а сами обманом привезли его к нам. В таких случаях с больным беседуют врачи-психиатры, наркологи, родственники. Важно объяснить человеку, что он зависим, что у него есть проблемы, и убедить его остаться. Зачастую сделать это получается, — рассказал он.
Наркотики и алкоголь меняют жизнь человека на «до» и «после». Самостоятельно выбраться из состояния зависимости почти невозможно. Потому в этой неравной борьбе серьезным шагом становится обращение за помощью к специалистам. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в рехабе — в частной психиатрической клинике Василия Шурова, чтобы выяснить, как люди борются с зависимостями и что стало той точкой невозврата, которая привела их в терапию.
Тем не менее к выбору реабилитационного центра следует подходить с осторожностью. В августе 2024 года в Мытищах накрыли рехаб, в котором насильно удерживали около 30 человек: в том числе 13-летнюю девочку. По неподтвержденной информации, их морили голодом, лишали сна и всячески издевались. Как не угодить в лже-рехаб, выясняла «Вечерняя Москва».