«Это не тюрьма»: могут ли родственники отправить человека в рехаб против его воли

— Побеги из стационара расцениваются медиками как проявление болезненного влечения к психоактивным веществам. Потому что человек обычно хочет уйти не потому, что у него есть какие-то дела или он хочет прогуляться, а потому что ему хочется немедленно употребить привычное вещество. Если с этим согласны и психиатры, и родственники, то они могут найти и вернуть человека в реабилитационный центр, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».