Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки разгромили припаркованные машины в Астане

В Астане продолжается акция «Стоп, вандал!».

Как создавалась новая Россия

В столице полицейские установили личности несовершеннолетних, повредивших несколько автомобилей, припаркованных на огороженной строительной площадке, передает BAQ.KZ.

Выяснилось, что пострадавшие транспортные средства принадлежали жителям близлежащих домов и длительное время находились на временной стоянке. В результате противоправных действий нанесён материальный ущерб, который сейчас устанавливается.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. Законные представители подростков будут привлечены к ответственности, а поведение самих несовершеннолетних рассмотрит комиссия по защите прав детей при акимате.

Столичная полиция напоминает родителям о необходимости контроля за досугом своих детей и разъяснительной работы о последствиях противоправного поведения.

В рамках программы «Закон и порядок», полиция Астаны совместно с городской прокуратурой усиливает меры по борьбе с вандализмом. За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрен штраф до 60 МРП или административный арест до 30 суток.

С начала 2025 года к административной ответственности уже привлечено более 80 человек, из них:

57 арестованы 28 оштрафованы на сумму более 4 млн тенге.

Также в городе продолжается акция «Стоп, вандал!», в рамках которой проводятся рейды, встречи с жителями, а также мероприятия с участием волонтёров, активистов и известных спортсменов.

Цель — защита общественного имущества и снижение числа актов вандализма.