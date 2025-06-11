Подростки разгромили припаркованные машины в Астане

В рамках программы «Закон и порядок», полиция Астаны совместно с городской прокуратурой усиливает меры по борьбе с вандализмом. За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрен штраф до 60 МРП или административный арест до 30 суток.