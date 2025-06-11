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Люлька со строителями сорвалась в Мачулищах. Один рабочий погиб, второй в реанимации

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мачулищах сорвалась люлька со строителями. Один рабочий погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

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Источник: СК Беларуси

Трагедия произошла сегодня днем в городском поселке Мачулищи Минского района. Во время работ по строительству жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, повлекшим гибель и травмирование рабочих. Ход расследования этого происшествия находится на личном контроле начальника УСК по Минской области.