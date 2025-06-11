Люлька со строителями сорвалась в Мачулищах. Один рабочий погиб, второй в реанимации

Трагедия произошла сегодня днем в городском поселке Мачулищи Минского района. Во время работ по строительству жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию.