На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 11 июн — РИА Новости. Рабочий погиб на руднике «Комсомольский» Заполярного филиала «Норникеля» в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Сегодня около 19.00 часов (15.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике “Комсомольский” ЗФ ПАО ГМК “Норильский никель”. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на место происшествия выехала следственная группа для выяснения обстоятельств гибели рабочего и проведения необходимых следственных действий.