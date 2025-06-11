На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

«Сегодня около 19.00 часов (15.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике “Комсомольский” ЗФ ПАО ГМК “Норильский никель”. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.