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В Аксае молодой человек на электросамокате нарушил ПДД и попал в аварию

ДТП с участием электросамоката и легковушки произошло в Аксае, есть пострадавший.

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Источник: Комсомольская правда

В Аксае 17-летний водитель электросамоката попал в ДТП, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла поздно вечером 10 июня на улице Садовой. Предварительно, молодой человек пересекал дорогу по «зебре» с нарушением ПДД и в итоге столкнулся с автомобилем Opel Astra.

Водитель электросамоката с травмами попал в больницу. При этом в его отношении юноши составили административный материал (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону мужчина на элетросамокате сбил 8-летнюю девочку.

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