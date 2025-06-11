В Аксае молодой человек на электросамокате нарушил ПДД и попал в аварию

В Аксае 17-летний водитель электросамоката попал в ДТП, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла поздно вечером 10 июня на улице Садовой. Предварительно, молодой человек пересекал дорогу по «зебре» с нарушением ПДД и в итоге столкнулся с автомобилем Opel Astra.
Водитель электросамоката с травмами попал в больницу. При этом в его отношении юноши составили административный материал (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону мужчина на элетросамокате сбил 8-летнюю девочку.
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