В Башкирии 47-летний мужчина сорвался со скалы.

В Башкирии мужчина 1978 года рождения сорвался со скалы. ЧП произошло в парке «Шагни за горизонт» в городе Белорецк.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники скорой медицинской помощи.
Спасатели оказали на месте первую помощь пострадавшему, а затем обеспечили его транспортировку на лодке на другой берег реки Белой, где ожидал автомобиль скорой медицинской помощи.
— Уважаемые граждане! — обратились в ведомстве. — Соблюдайте осторожность при посещении горных районов и будьте предельно внимательны, помните, что камни и горные тропы могут быть скользкими, что повышает риск получить травму! В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.