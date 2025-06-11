В Башкирии 47-летний мужчина сорвался со скалы.

— Уважаемые граждане! — обратились в ведомстве. — Соблюдайте осторожность при посещении горных районов и будьте предельно внимательны, помните, что камни и горные тропы могут быть скользкими, что повышает риск получить травму! В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.