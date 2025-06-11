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В Башкирии 47-летний мужчина сорвался со скалы

В Башкирии 47-летний мужчина сорвался со скалы.

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Источник: РИА "Новости"

В Башкирии мужчина 1978 года рождения сорвался со скалы. ЧП произошло в парке «Шагни за горизонт» в городе Белорецк.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники скорой медицинской помощи.

Спасатели оказали на месте первую помощь пострадавшему, а затем обеспечили его транспортировку на лодке на другой берег реки Белой, где ожидал автомобиль скорой медицинской помощи.

— Уважаемые граждане! — обратились в ведомстве. — Соблюдайте осторожность при посещении горных районов и будьте предельно внимательны, помните, что камни и горные тропы могут быть скользкими, что повышает риск получить травму! В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.