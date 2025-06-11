Москва передала Киеву 1212 тел погибших бойцов ВСУ: главное об СВО за 11 июня

Россия передала Украине тела 1212 погибших военнослужащих.
Россия передала Украине 1212 тел погибших военных в рамках гуманитарной акции. В ответ получены тела 27 российских бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Минобороны РФ сообщило о перехвате 32 беспилотников ВСУ. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил о планах уменьшить бюджет военной помощи Украине. Сотрудники ФСБ России задержали в Новгородской области агента украинских спецслужб, который готовил теракт. Главное об СВО на 11 июня — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАрмия ВС РФ приближается к ключевому городу на Донбассе: карта СВО на 11 июня.
Россия передала Украине тела 1212 погибших военнослужащих.
Россия передала Украине 1212 тел погибших военных ВСУ, получив взамен 27 бойцов ВС РФ. Об этом заявил Владимир Мединский. Он подчеркнул, что процесс проходит в рамках стамбульских договоренностей.
Мединский уточнил, что теперь погибших можно будет похоронить по христианским традициям. Работа по обмену будет продолжена в ближайшие дни. Также стороны договорились начать срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными.
Российские ПВО уничтожили 32 украинских дрона за ночь.
Минобороны РФ сообщило о перехвате 32 беспилотников ВСУ с вечера 10 июня до утра 11 июня. Наибольшее количество дронов — 16 единиц — сбито над Воронежской областью.
В Курской области уничтожили восемь БПЛА, в Тамбовской — пять. Еще два дрона сбили в Ростовской области и один — у крымского побережья.
Ночные взрывы над Котовском.
Ночью жители Котовска сообщили о 10−15 мощных взрывах в небе. Первые сигналы о нападении поступили в 2:51 по московскому времени. Telegram-каналы Радар Тамбов«сообщили о введении в регионе режима “опасности по БПЛА”.
Позже появилась информация, что все атакующие беспилотники были успешно уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, целью атаки мог быть Тамбовский пороховой завод.
Белгородская область подверглась атакам дронов ВСУ.
Семь населенных пунктов региона оказались под ударом беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Шебекинском округе повреждены грузовик, коммерческий объект и ЛЭП, что оставило улицы без света. В селах Белянка и Козьмодемьяновка пострадали дома, хозяйственные постройки и транспорт.
Атаки в Борисовском и Валуйском районах привели к повреждениям сельхозпредприятий и линий электропередач. Аварийные службы готовы начать восстановительные работы после согласования с Минобороны. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны РФ показало видео работы беспилотников «Рубикон» по бронетехнике ВСУ.
ФСБ задержала украинского агента в Новгородской области.
В Новгородской области задержан гражданин Украины, подозреваемый в подготовке теракта против ветерана СВО. По данным ФСБ, злоумышленник действовал по указаниям украинских кураторов.
Задержанный признался в поджоге двух автомобилей с символикой СВО. Также он собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий и объектах инфраструктуры региона.
Российские войска в четырех километрах от Северска.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокращении дистанции до Северска до четырех километров. Российские подразделения укрепили позиции возле Верхнекаменского.
Наступление ведется вдоль железнодорожного полотна северо-западнее населенного пункта. Верхнекаменское расположено в 12 километрах от Северска.
Утром 11 июня над регионами России было уничтожено 32 беспилотника ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Экс-министр Саратовской области погиб в зоне СВО.
Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб при выполнении боевой задачи в ЛНР. Губернатор Роман Бусаргин назвал его смерть примером патриотизма.
Беликов ранее занимал руководящие посты в правительстве региона, но впоследствии был осужден за хищения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марковский.
США сократят военную помощь Украине.
Американский министр обороны Пит Хегсет заявил о планах уменьшить бюджет военной помощи Украине, передает Пятый канал. Это решение призвано стимулировать Киев к мирным переговорам.
Точный объем сокращений пока не раскрывается. В 2024 году Украина получила от США вооружений на 14 миллиардов долларов.