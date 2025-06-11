Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове загорелось здание ТЦК

По одной из версий, причиной возгорания стал поджог.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В здании территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) Новобаварского района в Харькове начался пожар, сообщает Telegram-канал «Другая Украина».

По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, однако официального подтверждения этой версии пока нет, отмечается в сообщении.

На распространенных в Сети кадрах показано охваченное пожаром четырехэтажное здание, из окон на втором этаже вырываются языки пламени.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника местного территориального центра комплектования (ТЦК).