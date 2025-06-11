В Харькове загорелось здание ТЦК

В здании территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) Новобаварского района в Харькове начался пожар, сообщает Telegram-канал «Другая Украина».
По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, однако официального подтверждения этой версии пока нет, отмечается в сообщении.
На распространенных в Сети кадрах показано охваченное пожаром четырехэтажное здание, из окон на втором этаже вырываются языки пламени.
Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника местного территориального центра комплектования (ТЦК).