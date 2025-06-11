Причиной задержания стали татуировки на теле спортсмена, содержащие нацистскую символику: свастика на груди и слово «скинхед» на пальцах. В настоящее время планируется проверка спортивного клуба «Двуглавый орёл», где задержанный работал тренером.
Уральского спортсмена арестовали за татуировки со свастикой
Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить главу клуба единоборств «Двухглавый орёл» Петра Колесова в изолятор на 12 суток. Спортсмен был признан виновным в демонстрации нацистской символики, что стало основанием для его задержания. Об этом сообщает URA.ru.