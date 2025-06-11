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Уральского спортсмена арестовали за татуировки со свастикой

Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить главу клуба единоборств «Двухглавый орёл» Петра Колесова в изолятор на 12 суток. Спортсмен был признан виновным в демонстрации нацистской символики, что стало основанием для его задержания. Об этом сообщает URA.ru.

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Источник: Life.ru

Причиной задержания стали татуировки на теле спортсмена, содержащие нацистскую символику: свастика на груди и слово «скинхед» на пальцах. В настоящее время планируется проверка спортивного клуба «Двуглавый орёл», где задержанный работал тренером.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, если компания начнёт производить БПЛА на Украине. Это могло бы стать блоком для автоконцерна на работу в России.