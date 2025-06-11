Минфин США предрек дефолт в стране

Глава Минфина США рассказал, когда наступит дефолт в стране.
Соединенные Штаты могут столкнуться с невозможностью обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета 2025 года. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«В середине или конце лета», — ответил министр на вопрос о вероятных сроках наступления так называемой «даты X», когда у правительства не останется средств для оплаты долгов, передают РИА Новости. Он добавил, что точную дату назвать невозможно из-за быстро меняющейся экономической ситуации.
Глава Минфина отметил, что ранее прогнозировал наступление критической ситуации в августе, если конгресс не примет решение о повышении лимита заимствований. По словам Бессента, сейчас госдолг США превышает 36,9 триллиона долларов, а отсутствие своевременных мер со стороны конгресса может негативно повлиять на кредитный рейтинг страны и финансовые рынки.
В ноябре 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга и отсутствия договоренностей между администрацией и Конгрессом по сокращению дефицита бюджета. Тогда же Moody’s прогнозировало дальнейшее увеличение долга, который к концу прошлого года впервые превысил 36 триллионов долларов и, по оценкам экспертов, продолжит расти.