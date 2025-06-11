Минфин США предрек дефолт в стране

В ноябре 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга и отсутствия договоренностей между администрацией и Конгрессом по сокращению дефицита бюджета. Тогда же Moody’s прогнозировало дальнейшее увеличение долга, который к концу прошлого года впервые превысил 36 триллионов долларов и, по оценкам экспертов, продолжит расти.