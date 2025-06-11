Лидер среди люксовых брендов автомобилей не меняется восемь лет подряд

Porsche лидирует на мировом рынке люкса.
Немецкий автомобильный бренд Porsche вновь занял первое место в мировом рейтинге люксовых товаров, оставаясь лидером уже восемь лет подряд, как сообщается в отчете Brand Finance. Стоимость компании за последний год уменьшилась на 4,6% и составила $41,1 млрд.
«Германский автомобильный бренд Porsche остался лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса “люкс”», — пишет «Интерфакс». На втором месте в рейтинге оказался производитель духов Chanel, продемонстрировавший рост стоимости на 45,4%, что привело её к итоговым $37,9 млрд. Chanel вытеснил с третьей позиции знаменитый бренд Louis Vuitton, который увеличил свою стоимость всего на 2,1%, до $32,9 млрд.
В общей сложности среди 50 компаний, представленных в рейтинге Brand Finance, 15 французских (48,7% общей стоимости), 15 итальянских (18,4%), шесть швейцарских (8,3%), пять британских (3,5%) и четыре американских (5,8%). Porsche остается единственным представителем Германии в этом списке и занимает 13% общей стоимости всех брендов.
После значительных убытков в прошлом году, немецкая компания Porsche SE Holding, владеющая долями в Volkswagen и Porsche, рассматривает возвращение в оружейный бизнес, включая производство танков. Для компании это не первый подобный опыт. Это решение последовало после того, как холдинг зафиксировал чистый убыток в размере 20 миллиардов евро и потребности в новых направлениях бизнеса. Об этом пишет Esut.