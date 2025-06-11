Лидер среди люксовых брендов автомобилей не меняется восемь лет подряд

После значительных убытков в прошлом году, немецкая компания Porsche SE Holding, владеющая долями в Volkswagen и Porsche, рассматривает возвращение в оружейный бизнес, включая производство танков. Для компании это не первый подобный опыт. Это решение последовало после того, как холдинг зафиксировал чистый убыток в размере 20 миллиардов евро и потребности в новых направлениях бизнеса. Об этом пишет Esut.