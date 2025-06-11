Куклы вуду и резиновые дилдо: В Петербурге накрыли порностудию, где снимался ЛГБТ*-контент

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегальной порностудии, организованной четырьмя трансвеститами в одной из жилых квартир города. Как сообщает «Mash на Мойке», в ходе обыска были обнаружены обширные запасы реквизита: многочисленные резиновые фаллоимитаторы, специализированные эротические костюмы, куклы вуду и полный комплект оборудования для видеосъёмки.