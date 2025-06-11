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Куклы вуду и резиновые дилдо: В Петербурге накрыли порностудию, где снимался ЛГБТ*-контент

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегальной порностудии, организованной четырьмя трансвеститами в одной из жилых квартир города. Как сообщает «Mash на Мойке», в ходе обыска были обнаружены обширные запасы реквизита: многочисленные резиновые фаллоимитаторы, специализированные эротические костюмы, куклы вуду и полный комплект оборудования для видеосъёмки.

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Источник: Life.ru

Предполагаемым организатором нелегального предприятия по выпуску пикантных видео оказался 26-летний молодой человек, который совместно с сообщниками производил порнографические материалы с уклоном в ЛГБТ*-тематику.

В ходе своей деятельности студия успела опубликовать в Интернете более 192 видеоматериалов 18+. За получения доступа к ним клиенты осуществляли платежи в криптовалюте. По факту незаконного производства порнографических материалов группой лиц возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ярославский СК вынес постановление о заочном возбуждении уголовного дела против иноагента Ярослава Сироткина. Он известен своей деятельностью как ЛГБТ*-активист.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.