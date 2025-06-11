Сербия предложила Зеленскому помощь

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — сказал Вучич в обращении, которое транслировалось украинским телеканалом «Рада».