Сербия предложила Зеленскому помощь

Вучич приехал на саммит в Одессу.
Президент Сербии Александар Вучич предложил Владимиру Зеленскому оказать практическую помощь в восстановлении одного из украинских городов или регионов. Об этом сербский лидер заявил во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе.
«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — сказал Вучич в обращении, которое транслировалось украинским телеканалом «Рада».
Он отметил, что Белград готов предоставить как гуманитарную, так и политическую помощь Украине, а также продолжит поддерживать территориальную целостность страны. Глава государства подчеркнул, что его страна всегда открыта к диалогу и готова рассматривать возможные пути помощи Украине.
Вучич и Зеленский ранее уже обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и европейской интеграции, а также взаимодействие в рамках формата «Украина — Юго-Восточная Европа». Сербский лидер неоднократно подчеркивал поддержку территориальной целостности Украины, однако Белград ранее заявлял о невозможности отправки миротворцев без согласия России.