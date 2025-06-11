Российский посол внезапно покинул Турцию

«Дорогие друзья! Многие из вас знают, что я избегаю произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям. Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный прием является прощальным. Дата нашего отъезда не определена…», — сказал Ерхов в обращении к собравшимся.