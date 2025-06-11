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Российский посол внезапно покинул Турцию

Посол России в Турции Александр Ерхов объявил о завершении своей дипломатической миссии в республике после 14 лет работы. Об этом он сообщил на приеме в Анкаре, посвященном Дню России.

Как создавалась новая Россия

Российский посол закончил свою работу в Турции.

Посол России в Турции Александр Ерхов объявил о завершении своей дипломатической миссии в республике после 14 лет работы. Об этом он сообщил на приеме в Анкаре, посвященном Дню России.

«Дорогие друзья! Многие из вас знают, что я избегаю произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям. Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный прием является прощальным. Дата нашего отъезда не определена…», — сказал Ерхов в обращении к собравшимся.

Дипломат отметил, что годы, проведенные на посту посла в Турции, были для него и его семьи счастливыми. Назначение нового главы российской дипмиссии в Турции пока не анонсировалось.

Александр Ерхов возглавлял российское посольство в Турции с 2017 года, а ранее был генеральным консулом в Стамбуле и работал в различных структурах МИД РФ. По информации СМИ, новым послом России в Турции может стать Сергей Вершинин — заместитель министра иностранных дел РФ, известный своим опытом работы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.