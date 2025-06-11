Сухопутные войска ВСУ лишились своего командира

«Завершил полугодовую работу на должности командующего Сухопутными войсками. Это не финал. Это — переход к следующему этапу», — сообщил Драпатый в своем telegram-канале. Он уточнил, что с момента его назначения руководство войск находилось «в состоянии стагнации», однако за прошедшее время ему удалось запустить процесс изменений в системе управления. Также генерал-майор выразил уверенность, что реформы будут продолжаться и после его ухода с поста.