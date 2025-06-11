Сухопутные войска ВСУ лишились своего командира

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый покинул свой пост.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый покинул свой пост. О завершении работы на этой должности он объявил сам, анонсировав «новый этап».
«Завершил полугодовую работу на должности командующего Сухопутными войсками. Это не финал. Это — переход к следующему этапу», — сообщил Драпатый в своем telegram-канале. Он уточнил, что с момента его назначения руководство войск находилось «в состоянии стагнации», однако за прошедшее время ему удалось запустить процесс изменений в системе управления. Также генерал-майор выразил уверенность, что реформы будут продолжаться и после его ухода с поста.
Еще 1 июня стало известно, что Драпатый подает в отставку. Тогда он лично взял ответственность за неудачи ВСУ на фронте. Спустя несколько дней стало известно, что он передумал уходить из армии. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его на новую руководящую позицию. Предполагается, что это ставка командующего Объединенными силами ВСУ, передает ТАСС.