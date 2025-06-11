Из-за снегопада в одной из стран Южной Африки погибли семь человек

Необычно сильный снежный циклон обрушился на Южную Африку, вызвав масштабные наводнения и хаос в нескольких провинциях. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум семи человек. Наиболее пострадали восточные регионы — Восточный Кейп и Квазулу-Натал, где стремительные паводки разрушили инфраструктуру и затопили дороги.