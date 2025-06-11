Из-за снегопада в одной из стран Южной Африки погибли семь человек

Необычно сильный снежный циклон обрушился на Южную Африку, вызвав масштабные наводнения и хаос в нескольких провинциях. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум семи человек. Наиболее пострадали восточные регионы — Восточный Кейп и Квазулу-Натал, где стремительные паводки разрушили инфраструктуру и затопили дороги.
В Восточной Капской провинции бурный поток воды смыл школьный автобус. Спасателям удалось найти троих детей, которые чудом уцелели, ухватившись за деревья, однако точное число пропавших до сих пор неизвестно. Из-за обильных снегопадов была перекрыта ключевая автомагистраль N2, что парализовало движение в регионе.
Как отмечают метеорологи, нынешнее похолодание оказалось гораздо более суровым, чем прогнозировалось. Шесть человек погибли в городе Мтата из-за внезапного наводнения, еще одна жертва зафиксирована в Цоло. Местные власти и спасательные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
Национальная метеорологическая служба ЮАР объявила «оранжевый» уровень опасности, предупредив о возможных новых осадках и усилении ветра. Жителям пострадавших районов рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать передвижений по затопленным территориям.
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