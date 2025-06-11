Вернувшийся с СВО россиянин спас семью из горящего дома в Петергофе

Боец СВО Расул Яхъяев из Хасавюртовского района Дагестана оказался в нужное время в нужном месте. Находясь в отпуске в Петергофе, он стал свидетелем ночного пожара в частном доме. Пока хозяева спали и не подозревали об опасности, Яхъяев, не раздумывая, бросился в пламя. Ему удалось разбудить всех жильцов и вывести их на улицу до того, как огонь охватил весь дом. Об этом сообщил Mash Gor.