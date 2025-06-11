Вернувшийся с СВО россиянин спас семью из горящего дома в Петергофе

После отпуска контрактник снова вернётся на передовую. Но даже находясь в тылу, он продолжает спасать жизни. О героическом поступке Расула также узнал глава Дагестана Сергей Меликов.
«Расул, я горжусь, что ты дагестанец! Желаю тебе успехов в бою и в жизни! И спасибо твоим родителям. Они воспитали настоящего мужчину», — написал Меликов в телеграм-канале.
Ранее в зоне СВО экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» проявил героизм после атаки украинского дрона. В результате попадания боеприпаса в машину российские военные получили контузии, однако смогли пройти марш-бросок в сто километров до пункта временной дислокации, несмотря на серьёзные травмы.