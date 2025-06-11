Основной инвестор польского футбольного клуба «Висла» умер из-за вареника

Его срочно госпитализировали. Состояние Кокосински оценивали, как критическое — у него была гипоксия и смерть мозга. Во вторник, 10 июня, он скончался — его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких из-за необратимых нарушений функций головного мозга.