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Основной инвестор польского футбольного клуба «Висла» умер из-за вареника

Основной инвестор футбольного клуба «Висла» из польского города Краков Томас Кокосински умер в ресторане, подавившись вареником.

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Основной инвестор футбольного клуба «Висла» из польского города Краков Томас Кокосински умер в ресторане, подавившись вареником. Об этом сообщил портал wiadomosci.radiozet.pl.

Издание написало, что американский бизнесмен прилетел в Польшу, чтобы завершить сделку по приобретению миноритарного пакета акции футбольного клуба. Он был готов заплатить пять миллионов долларов.

4 июня инвестор пришел в один из краковских ресторанов и заказал вареники. В какой-то момент он подавился блюдом.

Его срочно госпитализировали. Состояние Кокосински оценивали, как критическое — у него была гипоксия и смерть мозга. Во вторник, 10 июня, он скончался — его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких из-за необратимых нарушений функций головного мозга.

Ранее стало известно, что житель Тайваня скончался после того, как выпил воду из термокружки, внутри которой скопилась ржавчина.