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Путин раскрыл главную цель новой программы вооружений

Новая государственная программа вооружений будет сфокусирована на разработке самых современных систем вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Как создавалась новая Россия

Путин заявил.

Новая государственная программа вооружений будет сфокусирована на разработке самых современных систем вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений, которые будут определять облик армии и флота на перспективу. При этом необходимо учитывать опыт СВО», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.