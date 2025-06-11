Путин раскрыл главную цель новой программы вооружений

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.