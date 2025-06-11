Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде

Путин потребовал уделить особое внимания ядерному оружию.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к развитию ядерной триады, назвав ее гарантом суверенитета страны и ключевым элементом мирового баланса сил. Об этом глава государства сообщил 11 июня на совещании по вопросам обороны.
«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России. Она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это самый высокий показатель среди всех ядерных держав мира», — подчеркнул Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Президент отметил, что эти успехи достигнуты с учетом опыта специальной военной операции, который стал основой для дальнейшего совершенствования стратегических сил. По его словам, Россия продолжает модернизировать свои вооружения, повышая их эффективность и надежность. Глава государства отдельно обратил внимание на важность поддержания высокого уровня боеготовности ядерных сил и интеграции новых технологий в их развитие.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров вооружений и продолжает модернизацию военной техники, что способствует укреплению ее позиций на мировом рынке. По словам президента, опыт, полученный в ходе специальной военной операции, активно используется для совершенствования стратегических сил и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект.