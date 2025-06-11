Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде

Президент отметил, что эти успехи достигнуты с учетом опыта специальной военной операции, который стал основой для дальнейшего совершенствования стратегических сил. По его словам, Россия продолжает модернизировать свои вооружения, повышая их эффективность и надежность. Глава государства отдельно обратил внимание на важность поддержания высокого уровня боеготовности ядерных сил и интеграции новых технологий в их развитие.