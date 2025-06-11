Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к развитию ядерной триады, назвав ее гарантом суверенитета страны и ключевым элементом мирового баланса сил. Об этом глава государства сообщил 11 июня на совещании по вопросам обороны.

Как создавалась новая Россия

Путин потребовал уделить особое внимания ядерному оружию.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к развитию ядерной триады, назвав ее гарантом суверенитета страны и ключевым элементом мирового баланса сил. Об этом глава государства сообщил 11 июня на совещании по вопросам обороны.

«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России. Она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это самый высокий показатель среди всех ядерных держав мира», — подчеркнул Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Президент отметил, что эти успехи достигнуты с учетом опыта специальной военной операции, который стал основой для дальнейшего совершенствования стратегических сил. По его словам, Россия продолжает модернизировать свои вооружения, повышая их эффективность и надежность. Глава государства отдельно обратил внимание на важность поддержания высокого уровня боеготовности ядерных сил и интеграции новых технологий в их развитие.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров вооружений и продолжает модернизацию военной техники, что способствует укреплению ее позиций на мировом рынке. По словам президента, опыт, полученный в ходе специальной военной операции, активно используется для совершенствования стратегических сил и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект.