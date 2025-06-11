Житель Тайваня выпил воду из кружки с ржавчиной и умер

54-летний житель Тайваня скончался после того, как выпил воду из термокружки с ржавчиной. Об этом сообщает местное издание Mothership.
Уточняется, что мужчина страдал хроническими заболеваниями печени и почек, что сделало его организм уязвимым к инфекциям.
По данным СМИ, после нескольких глотков из термоса, который несколько месяцев стоял без использования, у мужчины начались симптомы интоксикации. Он был госпитализирован с подозрением на сепсис, однако врачам не удалось его спасти.
Врачи считают, что ржавчина внутри термокружки могла стать благоприятной средой для размножения бактерии Burkholderia pseudomallei, которая провоцирует редкое заболевание мелиоидоз.
Напомним, ранее сообщалось, что трехлетняя девочка скончалась после посещения кафе в городе Лодейное Поле Ленинградской области.