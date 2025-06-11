Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Суд признал Вайнштейна виновным в преступлении против половой неприкосновенности.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании бывшей помощницы Мириам Хейли в 2006 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений — предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году», — говорится в сообщении агентства. Одновременно суд оправдал продюсера по делу об изнасиловании Каи Сокол в 2002 году, когда она была 16-летней начинающей актрисой. По информации издания, решение по третьему эпизоду — обвинению в изнасиловании Джессики Манн в 2013 году — пока не принято.
Харви Вайнштейн ранее уже был признан виновным в ряде сексуальных преступлений и отбывает срок в тюрьме по решению суда в Лос-Анджелесе. Его дела стали одними из самых резонансных в рамках движения #MeToo, инициировав волну обвинений против представителей индустрии развлечений по всему миру.