Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

«Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений — предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году», — говорится в сообщении агентства. Одновременно суд оправдал продюсера по делу об изнасиловании Каи Сокол в 2002 году, когда она была 16-летней начинающей актрисой. По информации издания, решение по третьему эпизоду — обвинению в изнасиловании Джессики Манн в 2013 году — пока не принято.