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«Будут нести ответственность за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета»: дропперов предупредили об уголовной ответственности

В МВД обращаются к дропперам с предупреждением о скором введении уголовного наказания за их деятельность.

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В МВД обращаются к дропперам с предупреждением о скором введении уголовного наказания за их деятельность.

В настоящее время действия дропперов рассматриваются как пособничество, но законодательная инициатива, предусматривающая уголовную ответственность за передачу платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение, уже прошла первое чтение в Государственной думе.

Представители ведомства поясняют, что с вступлением в силу новых норм дропперы будут нести ответственность перед пострадавшими за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета. Это, в свою очередь, может привести к финансовой несостоятельности, а также к блокировке счетов и телефонных номеров.