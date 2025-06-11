«Будут нести ответственность за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета»: дропперов предупредили об уголовной ответственности

В МВД обращаются к дропперам с предупреждением о скором введении уголовного наказания за их деятельность.
В настоящее время действия дропперов рассматриваются как пособничество, но законодательная инициатива, предусматривающая уголовную ответственность за передачу платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение, уже прошла первое чтение в Государственной думе.
Представители ведомства поясняют, что с вступлением в силу новых норм дропперы будут нести ответственность перед пострадавшими за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета. Это, в свою очередь, может привести к финансовой несостоятельности, а также к блокировке счетов и телефонных номеров.