«Будут нести ответственность за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета»: дропперов предупредили об уголовной ответственности

Представители ведомства поясняют, что с вступлением в силу новых норм дропперы будут нести ответственность перед пострадавшими за все денежные средства, прошедшие через их банковские счета. Это, в свою очередь, может привести к финансовой несостоятельности, а также к блокировке счетов и телефонных номеров.