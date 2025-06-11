США готовят побег посольства из Ирака

Неключевых сотрудников посольства США эвакуируют из Ирака.
Госдепартамент США готовит распоряжение об эвакуации персонала из посольства в Багдаде (Иран) из-за риска дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Сейчас посольство уже функционирует в сокращенном составе, поэтому новый приказ не затронет большое количество сотрудников. Кроме того Госдепартамент планирует разрешить неоперативному персоналу и членам их семей добровольно выехать из дипломатических миссий США в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность оказать поддержку при возможной эвакуации сотрудников из Ирака», — уточняет AP.