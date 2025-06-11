США готовят побег посольства из Ирака

«Сейчас посольство уже функционирует в сокращенном составе, поэтому новый приказ не затронет большое количество сотрудников. Кроме того Госдепартамент планирует разрешить неоперативному персоналу и членам их семей добровольно выехать из дипломатических миссий США в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность оказать поддержку при возможной эвакуации сотрудников из Ирака», — уточняет AP.