Медовый месяц пошёл не по плану: Невеста наняла четырёх киллеров, чтобы убить жениха

Сонам была задержана в ресторане, после того как в состоянии сильного эмоционального потрясения позвонила своему брату, который и сообщил о её местонахождении полиции. Вместе с ней были арестованы трое подозреваемых в убийстве, однако один из причастных к преступлению всё ещё находится на свободе. Отец Сонам продолжает утверждать, что она невиновна и стала жертвой похищения, обвиняя полицию в фальсификации дела.