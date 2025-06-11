Путин дал важнейшее поручение

Путин провел совещание по вооружениям.
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны повысить потенциал Сухопутных войск, оснащая их вооружением, которое доказало эффективность в боевых условиях. Об этом глава государства заявил на совещании по госпрограмме вооружений.
«Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники. Особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент РФ дал задание вице-премьеру правительства Денису Мантурову проработать вопрос обслуживания новейшего вооружения в армии. Путин также обратил внимание на снабжение запчастями передовых образцов военной техники.
Ранее Путин подчеркнул, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.