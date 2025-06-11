Путин дал важнейшее поручение

«Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники. Особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».