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Путин дал важнейшее поручение

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны повысить потенциал Сухопутных войск, оснащая их вооружением, которое доказало эффективность в боевых условиях. Об этом глава государства заявил на совещании по госпрограмме вооружений.

Как создавалась новая Россия

Путин провел совещание по вооружениям.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны повысить потенциал Сухопутных войск, оснащая их вооружением, которое доказало эффективность в боевых условиях. Об этом глава государства заявил на совещании по госпрограмме вооружений.

«Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники. Особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ дал задание вице-премьеру правительства Денису Мантурову проработать вопрос обслуживания новейшего вооружения в армии. Путин также обратил внимание на снабжение запчастями передовых образцов военной техники.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.