Путин назвал оперативными меры по поставкам вооружений для нужд СВО

Путин заявил об оперативных поставках вооружения.
Меры по увеличению объема поставок вооружений для нужд специальной военной операции (СВО) реализуются максимально оперативно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений, сообщает официальный сайт Кремля.
«В апреле этого года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — заявил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Владимир Путин отмечал, что новая государственная программа вооружений будет сосредоточена на создании современных систем, определяющих будущее армии и флота, с учетом опыта, полученного в ходе СВО. Президент подчеркивал, что Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров вооружений и продолжает выполнять экспортные обязательства, внедряя передовые технологии и развивая военно-техническое сотрудничество.