Путин назвал оперативными меры по поставкам вооружений для нужд СВО

«В апреле этого года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — заявил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».