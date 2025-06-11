«112»: Мужчина поджег квартиру в Москве и грозился покончить с собой

Он отказался пускать в помещение спасателей и полицейских и потушил возгорание площадью два квадратных метра самостоятельно. После этого он вышел на балкон и начал угрожать, что покончит с собой. В результате нарушителя порядка задержали. В комнате, которую он хотел сжечь, правоохранители обнаружили сильно избитую женщину. Ее госпитализировали, а мужчину увезли в отдел полиции, передает Telegram-канал.