Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за сильного снегопада

Снегопад в Африке. Видео © X/ onlyafricafacts, sarcasm_scoop.
В одной из провинций ЮАР произошла трагедия: из-за сильного наводнения школьный автобус с учениками был смыт потоком воды. Шесть старшеклассников погибли. Непогода также затронула соседнее Лесото, где наблюдаются схожие погодные условия, включая снегопады. Из-за разгула стихии на дорогах образовались многокилометровые пробки, в которых застряли сотни автомобилей, что значительно осложнило жизнь населения и работу спасательных служб.
Ранее из-за мощных ливней в Нигерии погибли почти 150 человек. Под водой скрылись почти 50 строений — вместе с находившимися внутри людьми. На месте трагедии велись поисково-спасательные работы.